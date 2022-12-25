Напередодні Різдва Президент звернувся до українців із вітанням

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 24 грудня, привітав українців зі святом Різдва Христового, яке відзначається цього дня за григоріанським календарем. Відповідне відео він виклав на своєму Telegram-каналі.
Глава держави нагадав, що поява на світ Сина Божого дарувала людям надію на спасіння, а також – віру у перемогу добра та милосердя.
Однак, за його словами, велику загрозу несе "втрата віри": у вищі сили та їхню могутність, у добро і справедливість у світі.
За його словами, "головний акт мужності – витримка та доведення своєї справи до кінця незважаючи ні на що".
Він закликав українців до терпіння та віри, адже зло не може бути сильнішим за броню, надану Богом.
Глава держави додав, що сьогоднішній день і всі майбутні зимові свята українці зустрічають у непростих обставинах: хтось побачить першу зірку в небі над Бахмутом, Рубіжним, Кремінною – вздовж тисяч кілометрів лінії фронту, а хтось – на трасі, на шляху від українсько-польського кордону на Херсонщину чи Запоріжжя.
За його словами, жодні дрони-камікадзе не здатні погасити різдвяну зірку.
Глава держави також резюмував, що "ми зустрічатимемо свята з усмішками та радістю, як і завжди, проте з відзнакою - не чекатимемо дива, адже ми творимо його самі".
Зазначимо, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак опублікував у Twitter різдвяне привітання на підтримку України.
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