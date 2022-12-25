Напередодні Різдва Президент звернувся до українців із вітанням

08:41 25 грудня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 24 грудня, привітав українців зі святом Різдва Христового, яке відзначається цього дня за григоріанським календарем. Відповідне відео він виклав на своєму Telegram-каналі.

Глава держави нагадав, що поява на світ Сина Божого дарувала людям надію на спасіння, а також – віру у перемогу добра та милосердя.

"На жаль, цього року для нас усі свята мають гіркий присмак. І звичайний дух Різдва ми можемо відчувати по-іншому.. Не такою смачною і теплою може бути вечеря за сімейним столом. Біля нього можуть бути порожні стільці. І не такими яскравими можуть бути наші будинки та вулиці", - зазначив він.

Однак, за його словами, велику загрозу несе "втрата віри": у вищі сили та їхню могутність, у добро і справедливість у світі.

"Та хіба не цього за своєю суттю хочуть зло і темрява, що повстали проти нас? Ми протидіємо їм понад 300 днів та восьми років. І хіба ми дозволимо їм досягти бажаного?" - поставив риторичне запитання Зеленський.

За його словами, "головний акт мужності – витримка та доведення своєї справи до кінця незважаючи ні на що".

"Наш шлях висвітлює правда. Ми її знаємо. Ми захищаємо її. Наша правда – це боротьба за свободу. Свобода має найвищу ціну. Але рабство - ще вище", - наголосив президент.

Він закликав українців до терпіння та віри, адже зло не може бути сильнішим за броню, надану Богом.

Глава держави додав, що сьогоднішній день і всі майбутні зимові свята українці зустрічають у непростих обставинах: хтось побачить першу зірку в небі над Бахмутом, Рубіжним, Кремінною – вздовж тисяч кілометрів лінії фронту, а хтось – на трасі, на шляху від українсько-польського кордону на Херсонщину чи Запоріжжя.

"Де б ми не були, ми будемо сьогодні разом. І разом подивимося у вечірнє небо. І разом пригадаємо ранок 24 лютого. Згадаймо, скільки пройшли. Згадаймо Азовсталь, Ірпінь, Бучу, Краматорськ, Зміїний, Чорнобаївку, Ізюм, Херсон. Ми загадаємо бажання. Одне на всіх. І відчуємо радість. Одну на всіх. І зрозуміємо істину. Одну на всіх", - додав Зеленський.

За його словами, жодні дрони-камікадзе не здатні погасити різдвяну зірку.

Глава держави також резюмував, що "ми зустрічатимемо свята з усмішками та радістю, як і завжди, проте з відзнакою - не чекатимемо дива, адже ми творимо його самі".

Зазначимо, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак опублікував у Twitter різдвяне привітання на підтримку України.