Напередодні приїзду Зеленського Грузія звільнила утримуваних українців

10:37 19 липня Київ, Україна

Президент Грузії підписав указ про помилування і звільнення двох українських яхтсменів, які були засуджені за незаконне перетинання кордону ще восени 2020 року.

"З листопада 2020 року ми працювали над звільненням українських яхтсменів Юрія Хомича і Володимира Дьяченка, затриманих в Грузії. Сьогодні Грузія звільнила їх з-за ґрат. Я вдячний грузинській стороні за це рішення, яке відповідає духу стратегічного партнерства між нашими країнами", - написав Зеленський в Twitter.

За даними телеканалу Мтаварі, українці були звільнені актом про помилування, підписаним президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі. При цьому вони не просили про помилування.