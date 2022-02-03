У Кам'янець-Подільському пройде фестиваль повітряних куль

14:41 18 травень Київ, Україна

Один з наймасштабніших повітроплавальних фестивалів країни «Кубок Поділля» повертається. Захід пройде в ці вихідні в Кам'янець-Подільському на Хмельниччині.

Про це в Фейсбуці повідомляє Кам'янець-Подільська міська рада.

«Кубок Поділля» повертається. Уже в ці вихідні, після невеликої перерви, один з наймасштабніших повітроплавальних фестивалів країни знову підкорюватиме кам'янецьке небо», - йдеться в повідомленні.

При сприятливих погодних умовах польоти будуть організовуватися двічі на день - рано вранці і ввечері в п'ятницю, суботу та неділю. Спостерігати за кулями можна буде з декількох оглядових майданчиків Старого міста - біля Замкового мосту, на валах Нового замку і з майданчика на вул. Ковальської (за костелом св. Ап. Петра і Павла). Організатори радять для цього час з 6:30 до 9:00 і з 18:30 до 21:00.

У суботу, 22 травня, на валах фортеці пройде історична реконструкція запуску першої повітряної кулі на території України