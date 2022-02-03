У Кам'янець-Подільському пройде фестиваль повітряних куль

Один з наймасштабніших повітроплавальних фестивалів країни «Кубок Поділля» повертається. Захід пройде в ці вихідні в Кам'янець-Подільському на Хмельниччині.
Про це в Фейсбуці повідомляє Кам'янець-Подільська міська рада.
При сприятливих погодних умовах польоти будуть організовуватися двічі на день - рано вранці і ввечері в п'ятницю, суботу та неділю. Спостерігати за кулями можна буде з декількох оглядових майданчиків Старого міста - біля Замкового мосту, на валах Нового замку і з майданчика на вул. Ковальської (за костелом св. Ап. Петра і Павла). Організатори радять для цього час з 6:30 до 9:00 і з 18:30 до 21:00.
У суботу, 22 травня, на валах фортеці пройде історична реконструкція запуску першої повітряної кулі на території України
Відзначається, що участь у фестивалі візьмуть 16 екіпажів з Києва та Київської області, Львова, Дніпра і Кам'янець-Подільського.
Фестиваль повітроплавання «Кубок Поділля» проводять в Кам'янець-Подільському з 1999 року. У минулому році захід не проходив.
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