У Кам'янець-Подільському відкрили містечко для дітей, які постраждали від війни

У Кам'янець-Подільському Хмельницької області відкрили дитяче містечко для адаптації та соціалізації дітей з Маріуполя, Бучі, Ірпеня, Запоріжжя та інших українських міст, які найбільше постраждали від війни росії проти України.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради.
Так, у містечку з дітьми вже працюють педагоги, психологи та волонтери.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради.
Так, у містечку з дітьми вже працюють педагоги, психологи та волонтери.
Це перше в Україні павільйонне містечко для дітей. Його відкрили з ініціативи та за підтримки Офісу віцепрем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції України спільно з Кам'янець-Подільською міською радою.
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