У Кам'янець-Подільському відкрили містечко для дітей, які постраждали від війни

07:20 02 травня Київ, Україна

У Кам'янець-Подільському Хмельницької області відкрили дитяче містечко для адаптації та соціалізації дітей з Маріуполя, Бучі, Ірпеня, Запоріжжя та інших українських міст, які найбільше постраждали від війни росії проти України.



Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради.



Так, у містечку з дітьми вже працюють педагоги, психологи та волонтери.

“Дитяче містечко дозволить зменшити стрес для дітей, які змушені були покинути свої будинки, тікаючи разом із сім'ями від війни. Тут можуть надати професійну допомогу вашому малюку, щодня проводяться майстер-класи, зокрема, на свіжому повітрі, щоб відволікти дітей, тут вони зможуть знайти нових друзів”, – прокоментувала віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина.

Це перше в Україні павільйонне містечко для дітей. Його відкрили з ініціативи та за підтримки Офісу віцепрем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції України спільно з Кам'янець-Подільською міською радою.