В якому режимі вчитимуться школярі та студенти з 1 вересня

12:45 18 серпень Київ, Україна

Міністерство освіти України чітко визначила формат навчання в школах. Очно навчатимуться у всіх освітніх установах, які перебувають в червоній зоні.

При цьому доведеться дотримуватися цілого списку карантинних заходів: маски для вчителів, дезінфекція, збільшена відстань між партами і ін.

За рамками розуміння все ж залишився ряд питань:

Хто буде платити за захисні засоби (адже школам грошей на це поки не дали), і чи не доведеться знову скидатися батькам. Як бути з дистанційкою, якщо на неї раптом доведеться оперативно переключитися (а таку можливість також виключати не можна).

Батьки масово скаржилися на дистанційне навчання в кінці минулого навчального року. Але з тих пір мало що змінилося.

"Вчителі перехрестилися і пішли у відпустку, в більшості шкіл нічого в цьому плані не змінилося", - говорить ректор Харківського технологічного університету КРОК і розробник платформи онлайн-навчання "Класна оцінка" Віталій Зайцев.

З вузами ситуація ще більш заплутана. Як пояснили в Міністерстві освіти, в червоній зоні вузи починатимуть навчальний рік тільки дистанційно. За іншими - на розсуд керівництва університетів. Тобто в одному і тому ж місті деякі вузи будуть вчитися в звичайному режимі, а інші - на дистанційці.

Варто відзначити, що вузи вже користуються цим правом вибору. Скажімо, в Київському національному університеті нам повідомили, що у них навчання стартує в звичайному режимі (для першокурсників - з 15 вересня, для інших - з 1 вересня). "Але якщо погіршиться епідеміологічна ситуація, можливі зміни", - говорять в університеті. У той же час в Києво-Могилянській академії очна навчання буде тільки для першокурсників, для інших - дистанційка. В КПІ нам розповіли, що офіційно визначаться після 20 серпня. Але там обговорюється варіант повного онлайну, в тому числі, для першокурсників. Що багато в чому пов'язано і з недавнім ПП в Київському політеху, коли в гуртожитку було зафіксовано спалах коронавируса.

Але, швидше за все, більшість вузів постараються утримати змішану форму навчання - очна плюс дистанційка. По-перше, далеко не всі можуть запропонувати якісне онлайн-навчання. По-друге, виникають питання по контрактникам. Адже заплатити за стаціонар, а вчитися як на заочке, мало хто готовий. А втрачати гроші вузи не хочуть.

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