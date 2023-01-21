В якій країні мешкають трудоголіки – несподіване повідомлення Bloomberg

10:56 21 січня Київ, Україна

Найбільшими трудоголіками серед керівників компаній та організацій є французи. Про це у п'ятницю, 20 січня, пише Bloomberg із посиланням на дослідження медичного страховика Bupa Global.

"Чотири з десяти керівників французького бізнесу зізналися, що працюють інтенсивно і довго без регулярних перерв", - йдеться у дослідженні.

Виявилося, що саме французи виявляють найбільше занепокоєння результатами своєї роботи.. Хоча ще зовсім недавно світові рейтинги називали французів лінивими, проте пандемія і економічні виклики, що послідували за нею, змінили їх підхід до роботи

Автори дослідження стверджують, що трудоголіками жителі Франції стають через свої побоювання з приводу можливості їхніх організацій витримати поточну економічну нестабільність поряд з небажанням співробітників працювати віддалено.

"Таке поєднання зовнішнього економічного тиску і схильності брати на себе відповідальність могло призвести до того, що французькі керівники виявилися найбільш працелюбними", - сказав керуючий директор Bupa Globa Ентоні Кабреллі.

Видання зазначає, що на другому місці з трудоголізму опинилися керівники бізнесу та організацій з ОАЕ, на третьому місці – Єгипет, слідом – Гонконг, Китай, Великобританія, США та Сінгапур.

Нагадаємо, український ринок праці налічує близько дев'яти тисяч професій.