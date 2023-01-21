В якій країні мешкають трудоголіки – несподіване повідомлення Bloomberg

Найбільшими трудоголіками серед керівників компаній та організацій є французи. Про це у п'ятницю, 20 січня, пише Bloomberg із посиланням на дослідження медичного страховика Bupa Global.
Виявилося, що саме французи виявляють найбільше занепокоєння результатами своєї роботи.. Хоча ще зовсім недавно світові рейтинги називали французів лінивими, проте пандемія і економічні виклики, що послідували за нею, змінили їх підхід до роботи
Автори дослідження стверджують, що трудоголіками жителі Франції стають через свої побоювання з приводу можливості їхніх організацій витримати поточну економічну нестабільність поряд з небажанням співробітників працювати віддалено.
Видання зазначає, що на другому місці з трудоголізму опинилися керівники бізнесу та організацій з ОАЕ, на третьому місці – Єгипет, слідом – Гонконг, Китай, Великобританія, США та Сінгапур.
Нагадаємо, український ринок праці налічує близько дев'яти тисяч професій.
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