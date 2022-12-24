У яких випадках перевірятимуть переселенців – пояснили у Мінреінтеграції

Проводитимуть перевірки місць проживання переселенців лише у разі звернення правоохоронців до органів соцзахисту за наявності підозри про неправомірне отримання допомоги. Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.
Тому вирішено проводити перевірки місць проживання ВПО лише у разі звернення правоохоронців до органів соцзахисту населення за наявності підозри у неправомірному отриманні допомоги. Про це громадянам обов'язково повідомлять телефонний дзвінок.
За словами Верещук, у всіх інших випадках проведення вибіркових перевірок житла внутрішніх переселенців не допускається.
Раніше повідомлялося, що у 15 областях для внутрішньо переміщених осіб є 144 тис.. вільних місць, у тому числі 31 тис. – для тривалого перебування. Проте низка регіонів вже не може прийняти людей для тривалого проживання.
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