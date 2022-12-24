У яких випадках перевірятимуть переселенців – пояснили у Мінреінтеграції

08:11 24 грудня Київ, Україна

Проводитимуть перевірки місць проживання переселенців лише у разі звернення правоохоронців до органів соцзахисту за наявності підозри про неправомірне отримання допомоги. Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.

"Ми зобов'язані проконтролювати цільове використання коштів. Разом з тим не можемо допустити, щоб люди, які гостро потребують грошової допомоги, перебували під перевірками або помилково цієї допомоги позбулися. Наразі, коли лунають повітряні тривоги, проблеми з електрикою та зв'язком, люди не повинні стояти у черзі в органах соцзахисту, щоб підтвердити актуальність зазначеного місця проживання. Маємо чітко визначити підстави, з яких допускається проведення перевірок", - заявила віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук.

Тому вирішено проводити перевірки місць проживання ВПО лише у разі звернення правоохоронців до органів соцзахисту населення за наявності підозри у неправомірному отриманні допомоги. Про це громадянам обов'язково повідомлять телефонний дзвінок.

За словами Верещук, у всіх інших випадках проведення вибіркових перевірок житла внутрішніх переселенців не допускається.

Раніше повідомлялося, що у 15 областях для внутрішньо переміщених осіб є 144 тис.. вільних місць, у тому числі 31 тис. – для тривалого перебування. Проте низка регіонів вже не може прийняти людей для тривалого проживання.