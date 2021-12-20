В яких містах України запроваджено жорсткий локдаун

09:30 04 квітень Київ, Україна

Як і вся Європа, Україна переживає третю хвилю пандемії коронавірусу. Практично вся територія країни знаходиться в червоній і помаранчевій зоні. Під питанням перехід всієї країни в жорсткий локдаун.

Поки в Україні діє система адаптивного карантину і відповідальність за введення карантинних обмежень лежить на місцевій владі. Ми назвемо, в яких містах і на яких умовах вже введений режим суворого локдауну.

Локдаун в Києві

З 5 квітня в Києві, який знаходиться в червоній зоні, посилюють карантин, повідомив мер Віталій Кличко. За його словами, нові обмеження будуть діяти як мінімум до 16 квітня.

З понеділка в Києві закривають всі школи і дитячі садки. Користуватися громадським транспортом, включаючи метро, можна буде за спеціальними перепустками. Скористатися транспортом зможуть працівники тільки підприємств критичної інфраструктури.

Формат закладів громадського харчування не змінюється - вони зможуть працювати тільки навинос або доставку. З 1 квітня в Києві скасовані продуктові ярмарки.

Які заклади та установи, незважаючи на жорсткий карантин з 5 квітня, продовжать роботу в Києві:

підприємства критичної інфраструктури

АЗС (без зон харчування)

продовольчі магазини, супермаркети

аптеки, пошта, банки

магазини зоотоварів, побутової хімії, засобів особистої гігієни

дозволені релігійні богослужіння в храмах з обмеженням кількості відвідувачів

заклади громадського харчування зможуть працювати тільки навинос

Київська область також знаходиться в червоній зоні і слідує відповідним карантинним обмеженням.

Поділ України на карантинні зони на 2 квітня/МОЗ

Локдаун в Сумах

У Сумах вирішили посилити карантинні обмеження з 3 по 11 квітня. Які обмеження будуть діяти, повідомляє пресслужба міськради.

Так, на території міста заборонено: відвідування місць відпочинку (парків, спортивних майданчиків, прибережних смуг тощо) з метою відпочинку і скупчення людей в громадських місцях більше трьох осіб.

вихід з приміщень (квартир) і перебування на територіях загального користування без одягнених захисних масок.

відвідування всіх установ освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім дитсадків (передбачається робота чергових груп для дітей, в яких батьки працюють) і позашкільної освіти спортивного профілю, вихованці яких є учасниками спортивних заходів.

держустанови, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні здійснювати прийом громадян в онлайн-режимі.

керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності рекомендовано перейти, по можливості, на дистанційну форму роботи. При цьому влада попереджає про можливість продовження обмежень, якщо епідситуація не покращиться.

Як відомо, Сумська область знаходиться в "червоній" зоні.

Локдаун в Запоріжжі

2 квітня місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Запоріжжі прийняла рішення ввести жорсткий карантин. Нові обмеження почнуть діяти з 3 квітня.

Місцева влада вирішила посилити обмеження через погіршення ситуації з коронавірусом. Зокрема, в Запоріжжі з 3 квітня заборонять:

закладам харчування (крім служб доставки) працювати з понеділка по п'ятницю з 20:00 до 6:00, а також у вихідні та святкові дні

проведення масових заходів (крім спортивних заходів, але без глядачів)

роботу кінотеатрів та інших закладів культури

діяльність установ, що надають послуги з розміщення

діяльність спортивних залів і фітнес-центрів

діяльність ринків і магазинів, крім продовольчих

Запорізька область зараз знаходиться в помаранчевій зоні карантину.

Локдаун у Львові

З 19 березня у Львові ввели посилений карантин, який мав тривати до 28 березня. Але через різке збільшення кількості хворих і госпіталізацій комісія з надзвичайних ситуацій продовжила посилений карантин до 12 квітня і встановила нові обмеження.

З 31 березня громадський транспорт перейшов в режим спецперевезень. Також у Львові скасували безкоштовний проїзд всіх пільгових категорій.

Що стосується магазинів непродовольчих і будівельних товарів, вони працюють тільки навинос і за попереднім замовленням. Робота всіх ринків заборонена.

Також комісія відклала відкриття літніх майданчиків ресторанів і кафе до 12 квітня. Під забороною проведення всіх масових заходів. Заклади харчування продовжують працювати тільки "з собою" і на адресну доставку.

Міська влада закликає всіх підприємців перевести своїх працівників на дистанційний режим роботи, якщо це можливо.

Школи продовжують навчання в дистанційному режимі. Крім того, всі дитячі садки переходять в режим чергових груп для дітей, чиї батьки працюють.

Театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики не працюють. У торгових центрах працюють тільки продуктові магазини, аптеки і зоомагазини. Салони краси та спортивні зали працюють за індивідуальним попереднім записом.

Львівська область знаходиться в червоній зоні.

Локдаун в Миколаєві

У Миколаєві вирішили посилити карантин 2 квітня, громадський транспорт буде працювати тільки в певні години, школи після канікул переходять на дистанційне навчання.

Як зазначив мер Миколаєва Олександр Сенкевич, карантин посилюють через складну епідемічну ситуацію.

У місті вводять такі обмеження:

з суботи, 3 квітня, транспорт буде працювати тільки з 6:30 до 09:00 і з 16:30 до 19:00, для проїзду треба обов'язково мати не тільки перепустку, а й документи, що засвідчують особу

дитячі садки продовжують працювати, але приймають дітей у тих батьків, які працюють. Батьки, які у відпустці, по можливості залишають дітей вдома

старші класи (5-11) після канікул повертаються на дистанційне навчання, початкова школа (1-4 класи) після канікул до 11 квітня теж буде вчитися дистанційно

Якщо ситуація не покращиться, то в Миколаєві можуть повністю зупинити роботу транспорту, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Миколаївська область знаходиться в червоній карантинній зоні.

Локдаун в Дніпрі

Суворі карантинні обмеження в місті ввели 25 березня до 13 квітня. Згідно з протоколом засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій в Дніпрі:

заборонені спортивні матчі з глядачами

магазини та заклади громадського харчування зможуть працювати тільки за умови забезпечення не менше десяти квадратних метрів площі на одного клієнта

пільгові перевезення пасажирів можливі тільки в період з 10:00 до 15:00. У години пік обіцяють збільшити кількість пасажирського транспорту

з 29 березня учні 5-11 класів навчаються дистанційно, молодші класи ходять в школу

кінотеатри, театри та інші заклади культури зможуть працювати при наповненості залів не більше 50 відсотків

спортзали зможуть працювати при забезпеченні не менше 20 квадратних метрів на одного відвідувача і без групових занять. Басейни можуть працювати при дотриманні умови перебування на доріжці не більше двох відвідувачів

Локдаун у Вінницькій області

Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення посилити карантин у Вінницькій області. Нові обмеження будуть діяти з 3 по 12 квітня.

В області з суботи заборонено:

проведення всіх масових заходів

прийом відвідувачів в театрах, концертних організаціях, кінотеатрах, інших установах культури

прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

діяльність культових споруд і приміщень, облаштованих для молитовних потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна людина на 5 кв. метрів споруди або приміщення

проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми

відвідування установ освіти учнів 1-11 класів, крім здобувачів установ дошкільної та спеціальної освіти

Вінницька область знаходиться в помаранчевій зоні карантину.

Локдаун в Івано-Франківську

Івано-Франківська область однією з перших опинилася в червоній зоні карантину - з 22 лютого. В місті:

заклади громадського харчування працюють тільки навинос

закриті розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали

заборонено проведення культурних і релігійних заходів

З 29 березня в місті почали пом'якшувати карантин: відкрили дитячі садки і молодшу школу (1-4 класи). Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозує, що найближчим часом область перейде до помаранчевої зони.

Локдаун в Чернігівській області

З 29 березня регіон знаходиться в червоній карантинній зоні. З цього часу заборонено прийом відвідувачів в ресторанах, робота ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів і так далі. Також обов'язковий масковий режим на вулиці і в громадських місцях.

При цьому місцевій владі дозволили самостійно вводити обмеження на роботу громадського транспорту.

Локдаун в Житомирі

Житомир вже кілька тижнів живе в режимі червоної карантинної зони. Громадський транспорт в місті працює, але з обмеженнями. Комунальні перевізники дотримуються встановлених обмежень і беруть пасажирів тільки на сидячі місця. Але приватні маршрутки заповнюють салони повністю, повідомляють ЗМІ.

Майже всі ринки, торгові центри та магазини закриті. У тих точках, які залишаються відкритими, все обгороджено стрічкою, а продаж товарів відбувається виключно навинос.

Поліція в місті стала жорсткіше стежити за дотриманням карантинних обмежень. У разі порушень правоохоронці виписували штрафи.

Карантин в Одесі

23 березня в Одеській області почався карантин червоної зони. Проте влада Одеси ігнорує обмеження і маніпулює цифрами для МОЗ, повідомляється на сайті Верховної Ради. У зв'язку з цим, в місто і область можуть відправити урядову перевірку.

В ході засідання депутатської комісії з питань охорони здоров'я Одеської облради 1 квітня підняли питання про введення локдауну в Одесі за прикладом Києва.

Депутати підтримали ідею про посилення карантинних заходів в Одесі за прикладом столиці, було прийнято рішення звернутися до відповідних служб, заявила глава обласного управління охорони здоров'я Наталія Одарій-Захарьєва.

За її словами, чиновників департаменту охорони здоров'я дуже турбує різке зростання захворюваності на коронавірус, а також те, що одеські медики часто самі заражаються COVID і в лікарнях не вистачає кадрів.

Для стабілізації ситуації необхідно знову почати жорстко дотримуватися карантину за прикладом Києва, підкреслила Одарій-Захарьева.

Як зазначив голова комісії Дмитро Чапір, червона зона зараз існує лише на папері і якщо не вирішити питання щодо обмежень, "ми не зупинимо цей потік".