В яких містах України користуються популярністю електрокари

19:21 26 жовтня Київ, Україна

На цей момент в Україні зареєстровано 24 605 тис. "зелених" автомобілів, за кількістю електрокарів лідирує столиця - 5 283 авто.
 
Про це у своєму Facebook розповіла експертка транспортних інновацій в Офісі реформ при Міністерстві інфраструктури України Марина Кітіна.

Далі йде Одеська (3 тис. 591), Київська (2 тис. 987) і Харківська (2 тис. 399) області.

Багато електромобілів зареєстровано в Дніпропетровській (1 тис. 924), Львівській (1 тис. 570) та Вінницькій (783) областях.

Найменше електромобілів зареєстровано в Криму (3), Луганській і Чернігівській областях - 33 і 127 відповідно.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури готує проєкт розвитку мережі зарядних пристроїв для електрокарів. Планується, що вони з'являться на АЗС, паркінгах і всіх дорогах загального користування. Крім цього, узятий курс на популяризацію громадського електротранспорту.
"Національною транспортною стратегією до 2030 року вже передбачено стимулювання використання електромобілів в Україні. Також внесено низку відповідних змін до українського законодавства. Ми, своєю чергою, починаємо роботу над новою концепцією розвитку електромобільності в Україні для створення належних умов і для виробництва вітчизняних електромобілів", - заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.