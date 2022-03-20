В яких містах України користуються популярністю електрокари

На цей момент в Україні зареєстровано 24 605 тис. "зелених" автомобілів, за кількістю електрокарів лідирує столиця - 5 283 авто.
Про це у своєму Facebook розповіла експертка транспортних інновацій в Офісі реформ при Міністерстві інфраструктури України Марина Кітіна.
Далі йде Одеська (3 тис. 591), Київська (2 тис. 987) і Харківська (2 тис. 399) області.
Багато електромобілів зареєстровано в Дніпропетровській (1 тис. 924), Львівській (1 тис. 570) та Вінницькій (783) областях.
Найменше електромобілів зареєстровано в Криму (3), Луганській і Чернігівській областях - 33 і 127 відповідно.
Нагадаємо, Міністерство інфраструктури готує проєкт розвитку мережі зарядних пристроїв для електрокарів. Планується, що вони з'являться на АЗС, паркінгах і всіх дорогах загального користування. Крім цього, узятий курс на популяризацію громадського електротранспорту.
Далі йде Одеська (3 тис. 591), Київська (2 тис. 987) і Харківська (2 тис. 399) області.
Багато електромобілів зареєстровано в Дніпропетровській (1 тис. 924), Львівській (1 тис. 570) та Вінницькій (783) областях.
Найменше електромобілів зареєстровано в Криму (3), Луганській і Чернігівській областях - 33 і 127 відповідно.
Нагадаємо, Міністерство інфраструктури готує проєкт розвитку мережі зарядних пристроїв для електрокарів. Планується, що вони з'являться на АЗС, паркінгах і всіх дорогах загального користування. Крім цього, узятий курс на популяризацію громадського електротранспорту.
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