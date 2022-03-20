В яких містах України користуються популярністю електрокари

"Національною транспортною стратегією до 2030 року вже передбачено стимулювання використання електромобілів в Україні. Також внесено низку відповідних змін до українського законодавства. Ми, своєю чергою, починаємо роботу над новою концепцією розвитку електромобільності в Україні для створення належних умов і для виробництва вітчизняних електромобілів", - заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.