В які європейські країни можуть полетіти українці, якщо вже є дві дози COVID-вакцини

Для українців, які отримали два щеплення від коронавірусу і мають на руках міжнародне свідоцтво про вакцинацію, доступні для відвідин 23 країни Європи.
Про це йдеться в телеграм-каналі HELSI.ME.
Так, українці можуть побувати у Франції, Іспанії, Швеції, Німеччині, Фінляндії, Італії, Румунії, Греції, Болгарії, Австрії, Сербії, Грузії, Литві, Латвії, Хорватії, Боснії і Герцеговині, Словаччині, Швейцарії, Молдавії, Туреччині, Словенії, Чорногорії, Люксембурзі.
Крім того, українці, які щеплені двома дозами вакцини CoronaVac і мають міжнародне свідоцтво, можуть відвідати країни, перераховані вище, за винятком Франції, Румунії, Литви, Латвії, Хорватії та Люксембургу.
При цьому в Данію і Албанію в'їзд можливий без будь-яких сертифікатів про вакцинацію.
При в'їзді потрібно показувати роздруковане міжнародне свідоцтво англійською.
Список країн, в які можна подорожувати, постійно розширюється.
Так, українці можуть побувати у Франції, Іспанії, Швеції, Німеччині, Фінляндії, Італії, Румунії, Греції, Болгарії, Австрії, Сербії, Грузії, Литві, Латвії, Хорватії, Боснії і Герцеговині, Словаччині, Швейцарії, Молдавії, Туреччині, Словенії, Чорногорії, Люксембурзі.
Крім того, українці, які щеплені двома дозами вакцини CoronaVac і мають міжнародне свідоцтво, можуть відвідати країни, перераховані вище, за винятком Франції, Румунії, Литви, Латвії, Хорватії та Люксембургу.
При цьому в Данію і Албанію в'їзд можливий без будь-яких сертифікатів про вакцинацію.
При в'їзді потрібно показувати роздруковане міжнародне свідоцтво англійською.
Список країн, в які можна подорожувати, постійно розширюється.
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