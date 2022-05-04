В які європейські країни можуть полетіти українці, якщо вже є дві дози COVID-вакцини

18:27 02 серпня Київ, Україна

Для українців, які отримали два щеплення від коронавірусу і мають на руках міжнародне свідоцтво про вакцинацію , доступні для відвідин 23 країни Європи.

Про це йдеться в телеграм-каналі HELSI.ME.



Так, українці можуть побувати у Франції, Іспанії, Швеції, Німеччині, Фінляндії, Італії, Румунії, Греції, Болгарії, Австрії, Сербії, Грузії, Литві, Латвії, Хорватії, Боснії і Герцеговині, Словаччині, Швейцарії, Молдавії, Туреччині, Словенії, Чорногорії, Люксембурзі.



Крім того, українці, які щеплені двома дозами вакцини CoronaVac і мають міжнародне свідоцтво, можуть відвідати країни, перераховані вище, за винятком Франції, Румунії, Литви, Латвії, Хорватії та Люксембургу.



При цьому в Данію і Албанію в'їзд можливий без будь-яких сертифікатів про вакцинацію.



При в'їзді потрібно показувати роздруковане міжнародне свідоцтво англійською.



Список країн, в які можна подорожувати, постійно розширюється.