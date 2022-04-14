У Кабміні розповіли про покарання для держслужбовців, які залишили Україну

16:27 14 квітня Київ, Україна

Кабінет Міністрів 12 квітня розглянув питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану.



Зокрема, уряд ухвалив: робота державних службовців та працівників державного органу за межами України допускається лише у разі службового відрядження, оформленого у відповідному порядку.



Якщо ж держслужбовець або працівник державного органу перебуває у робочий час в Україні поза робочим місцем без рішення керівника державної служби або за кордоном, крім перебування у службовому відрядженні, до нього може бути застосовано дисциплінарне стягнення.



Що цікаво: норма про дисциплінарне стягнення набирає чинності з 25 квітня 2022 року. Тобто Кабмін дав ще близько десяти днів часу, щоб державні службовці, які самовільно виїхали з країни на початку війни, змогли повернутися.



Крім того, Кабінет Міністрів визначив: у період військового стану для державних службовців та працівників державного органу, які перебувають на території України, за рішенням керівника державної служби у державному органі може вводитися дистанційна робота. Це можливо за наявності організаційних та технічних можливостей для виконання їхніх посадових обов'язків.