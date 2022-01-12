У Кабміні розповіли, як оформити соцвиплати замість пенсії

11:21 12 січень Київ, Україна

Щоб не втратити абсолютну підтримку держави у вигляді пенсій через відсутність необхідного стажу (з січня 2022 — це 29 років), можна оформити соціальну допомогу. Проте й у цьому разі є умови для рішення щодо її нарахування.



Кабінет Міністрів випустив постанову №1098, згідно з якою українці мають право на оформлення соціальної допомоги тим громадянам, які досягли пенсійного віку, але пенсія їм не дозволена через відсутність повного стажу. Для отримання соцвиплат необхідно мати майже вдвічі менше стажу, ніж для пенсій, а саме – 15 років.



Щоб отримувати тимчасову соціальну допомогу від держави, необхідно:



Написати заяву та надати її до місцевого органу соціального захисту (за місцем прописки чи проживання);

Додати копію паспорта, ідентифікаційного коду, заповнену декларацію про доходи, у тому числі із зазначенням майнового стану за останні шість місяців, а також довідку про страховий стаж з Пенсійного фонду України.



Слід зазначити, що розраховувати на тимчасову фінансову допомогу можна наступного дня після досягнення пенсійного віку.