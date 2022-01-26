В Ємені від COVID-19 загинули співробітники ООН

З метою об'єктивної оцінки епідеміологічної ситуації в Ємені в країну було направлено групу співробітників ООН. Як повідомила вчора місцева газета Asharq Al-Awsat, члени гуманітарної місії інфікувалися коронавірусом під час перебування в країні. На жаль, семеро з них померли від отриманих ускладнень.

Відзначається, що ще десятки співробітників організації, які перебувають в арабській країні в рамках гуманітарних програм, інфіковані новим COVID-19.

За офіційними даними, в Ємені зафіксовано 1999 випадків коронавірусу, з них 576 закінчилися смертю та 1209 - одужанням.

Однак, за даними ООН, влада Ємену проводить недостатню кількість тестів, внаслідок чого дані про епідситуацію в країні не зовсім об'єктивні. Насправді в країні можуть бути десятки тисяч випадків COVID-19.

Як повідомлялося, раніше ООН назвала Ємен країною з найвищою у світі смертністю від коронавірусу. Так, в місті Аден до 17% тих, що заразився, вмирають від наслідків COVID-19.