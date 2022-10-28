В Ізюмі планують перейменувати вулиці та площі

16:08 28 жовтня Київ, Україна

В Ізюмі розпочали процедуру перейменування вулиць та площ, надавши їм імена українських героїв та вшанувавши дружні нації.



Про це повідомив заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін.

"Ми розпочинаємо процедуру перейменування вулиць та площ Ізюму. Таке доручення отримала топонімічна комісія міста від голови міської військової адміністрації. Наративи типу "аааааааааа! більше нема чим їм зайнятися, краще б... (далі варіанти під дудку кремлівської пропаганди)" не приймаються! Відродження нашого міста ми почнемо з умивання його обличчя. Щоб амбітні інфраструктурні проєкти розгорталися не на всяких там "червоно/революції/пушкінських/толстих/московських/пролетарських", а на вулицях Мазепи, Бандери, Коновальця, Шухевича, Стуса та сьогоднішніх героїв, які захищають незалежність нашої України. Так буде", - розповів Мацокін.

Мацокін запросив усіх небайдужих до широкої дискусії. Він запропонував писати свої пропозиції у Facebook, у меседжерах та Telegram-каналах.