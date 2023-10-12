В Ізраїлі кількість загиблих українців досягла семи, дев'ять вважаються зниклими безвісти

14:21 12 жовтня Київ, Україна

Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи людей. Консули встановили їхні особисті дані, підтримують зв'язок із родичами та вживають заходів щодо репатріації тіл.

Про це 12 жовтня повідомив представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.



Дев'ятеро громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ще дев'ять українців вважаються зниклими безвісти. Українське посольство взаємодіє із ізраїльськими службами безпеки в контексті пошуку зниклих.

Крім того, представник повідомив, що понад тисячу українських громадян звернулися за допомогою у виїзді з території Ізраїлю через скасовані авіарейси.

"Дипломати готують на суботу, 14 жовтня, перший евакуаційний рейс до Румунії. Працюємо над організацією додаткових евакуаційних рейсів. Деталі будуть направлені громадянам, які надають свої дані до українського посольства в Тель-Авіві", - повідомив Ніколенко.

Близько 200 українців зголосилися евакуюватися з Сектору Гази. Водночас через відсутність безпеки виїзд поки що неможливий.