У липні Мінсоцполітики планує запустити в роботу єдиний соціальний реєстр

На червень в Міністерстві соціальної політики заплановано тестування єдиного соціального реєстру, в якому міститься вичерпна інформація про соціальний статус громадян України.



Про це в інтерв'ю журналістам перед початком засідання Верховної Ради розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна.



За її словами, це глобальний документ.

"Ми хочемо перейти на єдиний соціальний реєстр, де буде все про всіх - всі соціальні статуси, соціальна підтримка, що надається, тобто все, що потрібно для вироблення соціальної політики, буде в цьому документі. Все повинно бути в цьому реєстрі. Окремий не потрібно створювати. Необхідно будувати єдиний соціальний реєстр. Ми в червні вже будемо його пілотувати. Якщо нам все вдасться, то вже в липні ми покажемо суспільству, як працює така система", - підкреслила міністр.