В івано-франківських школах навчатимуть стріляти з пневматичної зброї

09:47 21 січень Київ, Україна

Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків анонсував старт навчань зі стрільби із пневматичної зброї при івано-франківських школах. Першими навчатимуться працівники мерії, а потім запросять місцевих мешканців. Рішення про навчання зі стрільби було ухвалено на засіданні виконкому.

«На базі тирів навчальних закладів розпочинаємо навчально-тренувальні стрільби з пневматичної зброї. Ухвалили таке рішення у виконкомі. І почнемо з наших працівників виконкому, керівників департаментів, а потім залучатимемо жителів міста», – повідомив Руслан Марцинків.

Також міський голова Івано-Франківська запропонував влаштувати навчання з надання першої медичної допомоги. За його словами, навіть якщо не буде війни, такі знання та навички знадобляться.

Зазначимо, що на початку грудня для шкіл Івано-Франківської громади придбали пів сотні пневматичних гвинтівок. Навчають із них стріляти під час предмета «Захист України», який викладають для учнів, починаючи з 7 класу. За словами міського голови Руслана Марцинківа, у навчальних закладах міста планують щороку відкривати 2-3 тири.