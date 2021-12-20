В Івано-Франківську можна придбати сертифікат на "іменне" дерево

14:05 07 квітень Київ, Україна

В Івано-Франківську кожен охочий може зробити внесок в благоустрій міста, придбавши подарунковий сертифікат на висадку дерева в парку Шевченка.

Про це повідомив івано-Франківський міський голова Руслан Марцинків.

«В цей час більше ніж 800 квадратних метрів франківської землі засаджені квітами. І в цьому році в бюджет заклали 3 мільйони гривень на озеленення. До того ж кожен охочий може придбати подарунковий сертифікат на висадку свого дерева», - повідомив Марцинків.

За його інформацією, в цьому році місто прикрасять 300 дерев, 2000 кущів і 299 вазонів.