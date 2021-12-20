В Івано-Франківську можна придбати сертифікат на "іменне" дерево
14:05 07 квітень Київ, Україна
В Івано-Франківську кожен охочий може зробити внесок в благоустрій міста, придбавши подарунковий сертифікат на висадку дерева в парку Шевченка.
Про це повідомив івано-Франківський міський голова Руслан Марцинків.
«В цей час більше ніж 800 квадратних метрів франківської землі засаджені квітами. І в цьому році в бюджет заклали 3 мільйони гривень на озеленення. До того ж кожен охочий може придбати подарунковий сертифікат на висадку свого дерева», - повідомив Марцинків.
За його інформацією, в цьому році місто прикрасять 300 дерев, 2000 кущів і 299 вазонів.
«Бегонії, петунії, гортензії та інші яскраві квіти будуть майоріти в Івано-Франківську, коли прийде тепло. А ще радує, що новими деревами з усього світу поповнюється «сад» парку Шевченка. Тільки минулого тижня в рамках програми «Пам'ятне дерево» судова охорона висадила там 10 кедрів»,
- зазначив мер Івано-Франківська.
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