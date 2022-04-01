В Івано-Франківську вилучать книгу-комікс про одностатеві стосунки - вона підриває інститут сім'ї

10:45 05 липня Київ, Україна

Книга-комікс американської авторки Кейті О’Ніл "Принцеса + принцеса: довго і щасливо" в кількості 49 примірників, буде вилучена з міських і обласних бібліотек Івано-Франківська. Причина вилучення - пропаганда одностатевих відносин, які підривають уявлення про сім'ю серед найменших читачів.

Про це 1 липня заявила заступниця начальника управління культури Івано-Франківської облдержадміністрації Мирослава Корнелюк, повідомляє Zaxid.net.

"Нам надійшов лист про книгу "Принцеса + принцеса". Ми вже знаємо, скільки примірників в наших бібліотеках. Ми дійсно їх поширили по всіх бібліотеках, трохи - по одній, по дві в кожній [бібліотеці]. Зараз ми вилучаємо ці книги. Ми відреагували на лист", - сказала Корнелюк на засіданні депутатської комісії з питань культури.

Вилучити планують 46 примірників книг, які були закуплені коштами держбюджету. Рішення про вилучення цієї книги прийняла Івано-Франківська облдержадміністрація після звернення представників християнських громад міста і заступника голови обласного об'єднання "Просвіта" Михайла Січки. В обох зверненнях зазначалося, що книга "Принцеса + принцеса" нібито підриває інститут сім'ї в Україні.



Закупівлю книги-коміксу провели ще на початку року. Всього Міністерство культури України та Український інститут книги придбали 1240 примірників цієї книги. Книга рекомендована для дітей від п'яти років, в ній описані відносини між двома дівчатами, які завершуються їхнім весіллям.



У коментарі Zaxid.net Михайло Січка заявив, що цю книгу нібито закупили не через художню цінність, а тому, що вона пропагує нетрадиційні стосунки.



"Тому ми проти того, щоб таку книгу за державний кошт поширювали в бібліотеках. Такі книги провокують конфлікт в суспільстві. Я проти того, щоб за державні гроші провокувати конфлікт. На мою думку, держава інше повинна пропагувати, і коли купують такі книги, повинні порадитися з громадськістю", - говорить Січка.



У той самий час тренер зі статевого виховання Ольга Новак, коментуючи виданню рішення Івано-Франківської ОДА про вилучення книги, заперечує, що книга підриває поняття традиційної сім'ї, а таке рішення чиновників називає дискримінаційним.