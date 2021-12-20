В Італії, у День пам'яті жертв Голодомору, українська громада покаже фільм «Гіркі жнива»

В Італії, у місті Варезе, у День пам'яті жертв Голодомору, 28 листопада, відбудеться показ кінострічки «Гіркі жнива».

«На згадку про трагічну сторінку нашої історії українська громада міста Varese, що на півночі Італії, організовує перегляд фільму «Гіркі жнива», канадського режисера українського походження Джорджа Менделюка», — повідомляють представники української громади в Італії.

«Голодомор – це велика трагедія, геноцид українського народу про яку мало знають та говорять у світі. Йдеться про загибель мільйонів українців, викликану політикою Сталіна у 1930-х роках», — розповідає українська громада.

Для радянської влади родюча Україна, яку називали «житницею Європи», була країною, яку намагалися використати у власних цілях, країною, яку хотіли експлуатувати. В Україні, внаслідок Голодомору у 1932–1933 роках, втрати людських життів перевищують 4 млн.

Захід відбудеться за сприяння та участі Генерального Консульства України в Мілані та Апостольського Екзархату для українців – католиків візантійського обряду в Італії.

Перегляд фільму «Гіркі жнива» відбудеться об 11.45, 28 листопада 2021 року за адресою: Varese, via Giuseppe Bernascone, 13 (кінозал Multisala Impero (www.multisalaimpero.com)).