В Італії створили атлас страв української кухні із продуктами, які можуть зникнути

17:02 13 січня Київ, Україна

Італійський університет гастрономічних наук випустив атлас «Ковчег смаку в Україні» із понад 80 видів страв та продуктів, які можуть зникнути. Незабаром планують видати і другий том атласу.

Так, на межі зникнення знаходиться груша лимонка, опішнянська слива, полинове вино, ніжинський огірок та інші.

В атласі описані також страви, їхня історія, спосіб приготування та місце в Україні, де зазвичай їх готували.

До списку також увійшли тварини, риби та комахи, які харчуються продуктами на межі зникнення. Це медоносні карпатські бджоли, білоголові українські корови чи миргородські сірі гуси.
«Спочатку радянська влада знищила її [традиційну українську їжу] і підмінила своєю. А потім після розвалу Союзу ми втратили свою їжу серед маси іноземних продуктів та чужих страв», – додав у другій передмові український кухар Євген Клопотенко.
Атласи «Ковчег смаку» створюють із 2017-го в рамках руху Slow Food, заснованого у 1989 році. Мета – запобігти зникненню місцевих харчових культур та протидіяти «швидкому харчуванню».