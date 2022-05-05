В Іспанії затримано проросійського блогера Анатолія Шарія

10:52 05 травня Київ, Україна

В Іспанії затримано проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює в державній зраді.

Правоохоронні органи Іспанії затримали Анатолія Шарія 4 травня 2022 року. Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом Генерального прокурора, міжнародними партнерами та внаслідок багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.

Це затримання – чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним.

Нагадаємо, що українська спецслужба підозрює Шарія у скоєнні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ст. 111 (Державна зрада)
▪️ ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак).

На думку слідчих СБУ, він провадив протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур.

Докази слідства підтверджено низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв'ю та виступах А.Шарія є факти його підривної діяльності проти України.

Минулого року йому було оголошено про підозру.

Продовжуються всі необхідні слідчо-оперативні заходи для того, щоб ця особа відповіла за свої дії перед законом.