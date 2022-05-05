В Іспанії затримано проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює в державній зраді.
Правоохоронні органи Іспанії затримали Анатолія Шарія 4 травня 2022 року. Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом Генерального прокурора, міжнародними партнерами та внаслідок багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.
Це затримання – чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним.
Нагадаємо, що українська спецслужба підозрює Шарія у скоєнні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ст. 111 (Державна зрада)
▪️ ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак).
На думку слідчих СБУ, він провадив протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур.
Докази слідства підтверджено низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв'ю та виступах А.Шарія є факти його підривної діяльності проти України.
Минулого року йому було оголошено про підозру.
Продовжуються всі необхідні слідчо-оперативні заходи для того, щоб ця особа відповіла за свої дії перед законом.
Правоохоронні органи Іспанії затримали Анатолія Шарія 4 травня 2022 року. Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом Генерального прокурора, міжнародними партнерами та внаслідок багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.
Це затримання – чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним.
Нагадаємо, що українська спецслужба підозрює Шарія у скоєнні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ст. 111 (Державна зрада)
▪️ ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак).
На думку слідчих СБУ, він провадив протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур.
Докази слідства підтверджено низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв'ю та виступах А.Шарія є факти його підривної діяльності проти України.
Минулого року йому було оголошено про підозру.
Продовжуються всі необхідні слідчо-оперативні заходи для того, щоб ця особа відповіла за свої дії перед законом.
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