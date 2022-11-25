В Іспанії покажуть картини українських художників, вивезені за кілька годин до ракетного обстрілу

12:42 25 листопада Київ, Україна

29 листопада в Іспанії відкриється виставка українського авангарду "В очах бурі: Модернізм в Україні, 1900-1930-ті роки". Картини для експозиції встигли вивезти із Києва незадовго до ракетного удару 15 листопада.

Про це повідомляє видання Artnet News.



На виставці буде представлено 69 робіт 26 авторів. Полотна були доставлені з Національного художнього музею України, Музею театру, музики та кіно України та приватних колекцій. Вона відкриє серію пересувних виставок, спрямованих на популяризацію та захист культурного

спадщини України в умовах війни, що триває.

Серед інших на експозиції будуть представлені "Інваліди" Анатолія Петрицького, "Три жіночі постаті" Олександри Екстер, "Правка пил" Олександра Богомазова, "У Києві" Семена Йоффе та графічні твори Василя Єрмілова.

Вибрані роботи, частина з яких ніколи не була представлена широкому загалу, є хронікою розвитку українського авангардного мистецтва перших десятиліть 20-го століття, в якому досліджувалися фігуративне мистецтво, футуризм та конструктивізм.



Директор Національного художнього музею Юлія Литвинець у коментарі для видання Bird in Flight сказала, що виставку почали готувати ще у лютому. Ці полотна були створені в 1937-1939 роках і мали бути знищені, тому що радянська влада визначила ці картини як твори формалістів, націоналістів і ворогів народу.



Виставку організовано мадридським Національним музеєм Тіссен-Борнемісу за підтримки ініціативи "Музеї для України", створеної гравцями світового мистецтва з метою захисту культурної спадщини країни. Вона відкриється 29 листопада відеозверненням Президента України

Володимира Зеленського.



Виставка триватиме до квітня, а потім переїде до німецького Кельна.. У такому мандрівному режимі вона триватиме до кінця 2023 року.



