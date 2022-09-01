10:53 26 серпня Київ, Україна

В Ірпені встановили перший в Україні пам'ятник силам територіальної оборони.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"На честь воїнів-добровольців, які першими стали на оборону міста Ірпінь та зробили все, щоб вигнати ворога з півночі Київщини – міська влада встановила перший в Україні пам'ятний знак силам територіальної оборони Збройних сил України. Разом переможемо!" - сказано у повідомленні.

Як відомо, Ірпінь був майже зруйнований росіянами. У перші дні війни місто переважно захищали сили тероборони. Таким чином окупанти не змогли наблизитися до Києва.