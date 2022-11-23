В Ірпені зводять будинки за новою технологією, яка зменшує час будівництва вдвічі

В Ірпені для людей, які втратили житло, зводять будинки за інноваційною технологією, яка зменшує час будівництва вдвічі, повідомив мер міста Олександр Маркушин.
Угоду про будівництво підписали з одеським підприємством, яке працює за будівельною технологією, розробленою українськими інженерами.
Угоду про будівництво підписали з одеським підприємством, яке працює за будівельною технологією, розробленою українськими інженерами.
Перший будинок в Ірпені за технологією Well-being ConTech збудують безкоштовно. Квартири в ньому отримають ірпінці, що втратили своє житло. Щоб спростити та здешевити логістику, підприємство збудує в нашому місті свій завод, додав Маркушин.
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