В Ірпені зводять будинки за новою технологією, яка зменшує час будівництва вдвічі

12:15 23 листопада Київ, Україна

В Ірпені для людей, які втратили житло, зводять будинки за інноваційною технологією, яка зменшує час будівництва вдвічі, повідомив мер міста Олександр Маркушин.



Угоду про будівництво підписали з одеським підприємством, яке працює за будівельною технологією, розробленою українськими інженерами.

«Well-being ConTech – це технологія швидкісного будівництва якісного та порівняно недорогого житла. Вона полягає в тому, що попередньо всі елементи будинку виробляються на заводі, а потім швидко збираються на будмайданчику. При цьому елементи, наприклад, стіни ретельно готуються до подальшого використання – їх утеплюють і роблять всі потрібні отвори для комунікацій», – розповів Олександр Маркушин.

Перший будинок в Ірпені за технологією Well-being ConTech збудують безкоштовно. Квартири в ньому отримають ірпінці, що втратили своє житло. Щоб спростити та здешевити логістику, підприємство збудує в нашому місті свій завод, додав Маркушин.