В Ірпені знесуть 37 багатоповерхових будинків

37 багатоквартирних будинків в Ірпені доведеться знести.
Про це сказав міський голова Олександр Маркушин на засіданні міськвиконкому у четвер.
Якщо будинок не підлягає проживанню, ми прийматимемо рішення про його демонтаж. На сьогодні є 17 багатоповерхових будинків на демонтаж. Ми прораховували – до 1500 квартир”, – сказав Маркушин.
За його словами, таких будинків буде більше.
"Це не кінцева цифра. Попередньо таких будинків буде близько 37. Про це вже кажуть експерти. Тому що є будівлі, де візуально ніби згорів лише дах та верхні поверхи, а насправді дуже пошкоджені несучі стіни", – сказав Маркушин.
Також повністю або частково знищено до 2000 приватних будинків.
Людям, яким ніде жити, поки що пропонують жити в місцевих таборах відпочинку. Крім того, Укрзалізниця пообіцяла виділити для проживання пасажирський потяг на 150-200 осіб.
Про це сказав міський голова Олександр Маркушин на засіданні міськвиконкому у четвер.
Якщо будинок не підлягає проживанню, ми прийматимемо рішення про його демонтаж. На сьогодні є 17 багатоповерхових будинків на демонтаж. Ми прораховували – до 1500 квартир”, – сказав Маркушин.
За його словами, таких будинків буде більше.
"Це не кінцева цифра. Попередньо таких будинків буде близько 37. Про це вже кажуть експерти. Тому що є будівлі, де візуально ніби згорів лише дах та верхні поверхи, а насправді дуже пошкоджені несучі стіни", – сказав Маркушин.
Також повністю або частково знищено до 2000 приватних будинків.
Людям, яким ніде жити, поки що пропонують жити в місцевих таборах відпочинку. Крім того, Укрзалізниця пообіцяла виділити для проживання пасажирський потяг на 150-200 осіб.
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