В Ірпені знесуть 37 багатоповерхових будинків

10:23 12 травня Київ, Україна

37 багатоквартирних будинків в Ірпені доведеться знести.



Про це сказав міський голова Олександр Маркушин на засіданні міськвиконкому у четвер.



Якщо будинок не підлягає проживанню, ми прийматимемо рішення про його демонтаж. На сьогодні є 17 багатоповерхових будинків на демонтаж. Ми прораховували – до 1500 квартир”, – сказав Маркушин.



За його словами, таких будинків буде більше.



"Це не кінцева цифра. Попередньо таких будинків буде близько 37. Про це вже кажуть експерти. Тому що є будівлі, де візуально ніби згорів лише дах та верхні поверхи, а насправді дуже пошкоджені несучі стіни", – сказав Маркушин.



Також повністю або частково знищено до 2000 приватних будинків.



Людям, яким ніде жити, поки що пропонують жити в місцевих таборах відпочинку. Крім того, Укрзалізниця пообіцяла виділити для проживання пасажирський потяг на 150-200 осіб.