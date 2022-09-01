В Ірпені відкрили пам'ятний знак на честь бійців територіальної оборони

20:17 24 серпня Київ, Україна

В Ірпені відкрили пам'ятний знак, присвячений бійцям територіальної оборони (ТРО), які захистили місто під час повномасштабного вторгнення росії, повідомив міський голова Олександр Маркушин.



За його словами, у ході окупації міста загинуло 38 захисників Ірпеня.

«Завдяки стійкості та незламності цих бійців ми встояли і здобули нашу перемогу. Завдяки їхньому високому патріотизму та жертовності», – зазначив він.

Збитки інфраструктурі міста Ірпінь від війни становлять 25,3 мільярда гривень (майже 922 мільйони доларів). За час окупації в Ірпені пошкоджено майже половину споруд – 10,5 тисячі будівель, з яких 2501 повністю або сильно зруйновано.