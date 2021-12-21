В інтернаті на Миколаївщині дівчаток-підлітків примушують робити аборт

14:12 13 квітень Київ, Україна

В загальноосвітній школі-інтернаті-ліцеї I-III ступенів в Миколаївській області щодо вихованців застосовують фізичні покарання і примушують дівчаток-підлітків робити аборти

Про це йдеться в сюжеті ТСН.



Одна з вихованок закладу зізналася, що керівництво змусило її позбутися вагітності. При цьому дівчині погрожували і обіцяли "допомогти".



Учениця зізналася, що подібні випадки відбувалися в інтернаті і раніше. Вона також розповіла про домагання вихователів-чоловіків до неповнолітніх дівчаток і про застосування до підлітків фізичного насильства, на яке "ніяк не реагують".



Скандал почався після публікації в Facebook представника уповноваженого президента України з прав дитини Павла Шульги. Він написав про вагітність 16-річної вихованки інтернату, яка "опинилася в ізоляторі закладу, де примусово приймала абортивні медичні препарати". А на наступний день, за словами Шульги, дівчинку доставили до медзакладу "для проведення операції (процедури штучного переривання вагітності)".



Додамо, що за фактом примусового аборту правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Підозрюваним загрожує до трьох років позбавлення волі.