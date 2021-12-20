У Хмельницькому підсилюють карантинні заходи

Міська комісія ТЕБ та НС прийняла рішення посилити карантинні заходи в Хмельницькому з понеділка, 29 березня.
Учні 5-11 класів переходять на дистанційну форму навчання, а 1-4 класи можуть відвідувати освітні установи, повідомляє місцеве видання Незалежний громадський портал.
Без змін продовжать роботу дитячі сади міста.
Вводиться заборона на:
- прийом відвідувачів в закладах розважальної діяльності, в тому числі розташованих в ТРЦ;
- роботу після 22:00 і до 7:00 ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів (можна на "винос");
- роботу гуртків в установах усіх форм власності, виключення - організація роботи гуртків в дистанційному режимі.
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