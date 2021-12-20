У Хмельницькому підсилюють карантинні заходи

18:09 26 березень Київ, Україна

Міська комісія ТЕБ та НС прийняла рішення посилити карантинні заходи в Хмельницькому з понеділка, 29 березня.

Учні 5-11 класів переходять на дистанційну форму навчання, а 1-4 класи можуть відвідувати освітні установи, повідомляє місцеве видання Незалежний громадський портал.

Без змін продовжать роботу дитячі сади міста.

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