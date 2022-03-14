18:06 14 червня Київ, Україна

У Хмельницькому відбудеться щорічний молодіжний фестиваль «My Fest». На головній сцені виступлять молоді виконавці, серед яких розіграють зйомки кліпу.





Про це йдеться на сторінці заходу в Фейсбуці.

«Молодіжний фестиваль My FEST-2021 відбудеться 19-20 червня в парку «Молодіжний», вхід вільний. My FEST - це інтеграція молоді міста в соціокультурне середовище, якісна колаборація відпочинку та інтерактивного навчання, залучення уваги городян до стану навколишнього середовища, формування потужного мистецького кластера міста», - інформують організатори.

Відзначається, що на сцені фестивалю пройде розіграш сертифіката на зйомку кліпу серед молодих хмельницьких виконавців, відбудеться вручення премій міського голови активній молоді міста, а також заплановано спільний виступ місцевого артиста «Шугар» з відомим хіп-хоп виконавцем.



Крім того, в програмі фестивалю - лазерне шоу на Острові кохання, майстер-клас з кінного спорту на пляжі, заплив-марафон навколо Острова кохання, богатирські ігри за участю Василя Вірастюка, фітнес-вечірка.