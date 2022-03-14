У Хмельницькому відбудеться щорічний молодіжний фестиваль «My Fest». На головній сцені виступлять молоді виконавці, серед яких розіграють зйомки кліпу.
Про це йдеться на сторінці заходу в Фейсбуці.
Відзначається, що на сцені фестивалю пройде розіграш сертифіката на зйомку кліпу серед молодих хмельницьких виконавців, відбудеться вручення премій міського голови активній молоді міста, а також заплановано спільний виступ місцевого артиста «Шугар» з відомим хіп-хоп виконавцем.
Крім того, в програмі фестивалю - лазерне шоу на Острові кохання, майстер-клас з кінного спорту на пляжі, заплив-марафон навколо Острова кохання, богатирські ігри за участю Василя Вірастюка, фітнес-вечірка.
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