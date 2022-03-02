У Хмельницькому пройде фестиваль джазової музики Джаз-фест Поділля

16:14 02 червень Київ, Україна





Вхід для всіх охочих буде вільним, йдеться на сторінці заходу в Фейсбуці.



Організатори анонсують виступи Dennis Adu Big Band, Roland Abreu & The Cuban Latin Jazz, ManSound, Focusyear Band 2, Paul Komolafe, Julia Shved & Shockolad, Big Band Національного президентського оркестру, проєкту Олексія Боголюбова «Travelling to the centre of Europe».



Крім того, на фестивалі буде можливість почути Big Band Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру та Богдана Кравчука, а також Big Band оркестру поліції Хмельницької області. У Хмельницькому 11 і 12 червня на стадіоні «Поділля» пройде свято джазової музики "Джаз-Фест Поділля".Вхід для всіх охочих буде вільним, йдеться на сторінці заходу в Фейсбуці.Організатори анонсують виступи Dennis Adu Big Band, Roland Abreu & The Cuban Latin Jazz, ManSound, Focusyear Band 2, Paul Komolafe, Julia Shved & Shockolad, Big Band Національного президентського оркестру, проєкту Олексія Боголюбова «Travelling to the centre of Europe».Крім того, на фестивалі буде можливість почути Big Band Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру та Богдана Кравчука, а також Big Band оркестру поліції Хмельницької області.

Фестиваль джазової музики «Джаз-фест Поділля» заснований в 2005 році з ініціативи викладачів Хмельницького музичного училища імені Заремби.