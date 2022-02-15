У Хмельницькому планують модернізувати систему сповіщення

10:00 15 лютий Київ, Україна

У Хмельницькому проходять перевірки місць для укриття та систем сповіщення. Зараз у місті працює 20 електросирен. Також є 134 гучномовці у навчальних закладах та торгово-розважальних центрах. У плани на 2022 рік входить модернізація наявної системи зв'язку та сповіщення населення у надзвичайних ситуаціях.

"Програмою цивільного захисту на цей рік передбачено 800 тисяч гривень. Наразі з "Хмельницькінфоцентром" розробляється питання створення робочого місця у міській раді та підключення об'єктових систем та електросирен до цього робочого місця. Минулого року було встановлено електросирену у мікрорайоні Дубове. Також було відновлено дві сирени - на видавництві "Поділля" на проспекті Миру та на заводі "Нива", - сказав начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного населення Юрій Корєва.

З початку року продовжуються перевірки укриттів у Хмельницькому. Загалом у Хмельницькій ОТГ близько 600 простих захисних споруд. Вже обстежили 173 сховища.



Також у місті 69 захисних споруд на місцевих підприємствах. З них 11 є комунальними, більшість із яких перебувають у придатному стані. Ще 6 спеціалізованих укриттів обладнані протирадіаційним захистом.