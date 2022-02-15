У Хмельницькому планують модернізувати систему сповіщення

У Хмельницькому проходять перевірки місць для укриття та систем сповіщення. Зараз у місті працює 20 електросирен. Також є 134 гучномовці у навчальних закладах та торгово-розважальних центрах. У плани на 2022 рік входить модернізація наявної системи зв'язку та сповіщення населення у надзвичайних ситуаціях.
З початку року продовжуються перевірки укриттів у Хмельницькому. Загалом у Хмельницькій ОТГ близько 600 простих захисних споруд. Вже обстежили 173 сховища.
Також у місті 69 захисних споруд на місцевих підприємствах. З них 11 є комунальними, більшість із яких перебувають у придатному стані. Ще 6 спеціалізованих укриттів обладнані протирадіаційним захистом.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі