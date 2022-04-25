У Херсонському університеті пояснили причину появи медуз в Азовському морі

19:06 23 липня Київ, Україна

Сьогоднішня ситуація з медузами в Азовському морі була зафіксована 40 і 50 років тому. Зростання кількості медуз вчені пояснюють збільшенням концентрації солі в морі.

Про це заявив професор Херсонського державного університету Ігор Пилипенко.

"Це процес, пов'язаний з ростом солоності Азовського моря, таке відбувалося в сімдесяті, у вісімдесяті роки минулого століття, і знову відбувається зараз. Збільшується солоність моря - поліпшуються умови для розвитку медуз. А рівень солоності пов'язаний з багаторічним зменшенням стоку річок Дону і Кубані", - сказав Пилипенко.

Він додав, що специфіка Азовського моря полягає в тому, що це лиман Дону і Кубані, відповідно море залежить від гідрологічного режиму цих річок.



У зв'язку з цим, підкреслив учений, всі механізми вирішення проблеми - на території Росії, де формується основна маса прісної води, що створює водний режим Азовського моря.



У свою чергу на території України в Азовське море впадає обмежена кількість річок - вони мають сукупний річний стік близько 4 кубічних кілометрів, тоді як сукупний стік прісної води з території Росії становить 35-40 кубічних кілометрів на рік.



Як підкреслив Пилипенко, підвищення популяції медуз - це проблема не тільки для курортного відпочинку. Ситуація катастрофічно скорочує харчову базу для риб, які також харчуються планктоном. Щоб медуз було менше, треба, щоб в морі було більше риби, яка споживає планктон. Вчений пояснив, що необхідно не зариблення, а обмеження вилову риби.