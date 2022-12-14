На Херсонщині випадків скоєного росіянами сексуального насильства зафіксували більше, ніж в інших областях

13:52 14 грудня Київ, Україна

Станом на 14 грудня на Херсонщині зафіксували вже 64 випадки сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом (СНПК). Це більше, ніж у інших окупованих областях України.



Про це розповіли в Офісі Генерального прокурора.



З'ясуванням фактів сексуального насильства на звільненій Херсонщині займається спеціальна мобільна група, яка вже двічі відвідала регіон – у жовтні та грудні. У складі групи прокурори, поліціянти, психологи та експерти Global Rights Compliance.

“Ми спілкуємося з людьми. Розповідаємо, що саме належить до СНПК і чому важливо такі випадки не замовчувати. Пояснюємо, яку допомогу можуть отримати, як їхні персональні дані буде захищено. На жаль, випадки сексуального насильства під час окупації не поодинокі”, – пояснив прокурор профільного управління Офісу Генпрокурора Олександр Клещенко.

Серед найбільш поширених фактів такого насильства – примусове оголення, зґвалтування та катування електрострумом геніталій.