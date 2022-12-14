На Херсонщині випадків скоєного росіянами сексуального насильства зафіксували більше, ніж в інших областях

Станом на 14 грудня на Херсонщині зафіксували вже 64 випадки сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом (СНПК). Це більше, ніж у інших окупованих областях України.
Про це розповіли в Офісі Генерального прокурора.
З'ясуванням фактів сексуального насильства на звільненій Херсонщині займається спеціальна мобільна група, яка вже двічі відвідала регіон – у жовтні та грудні. У складі групи прокурори, поліціянти, психологи та експерти Global Rights Compliance.
Про це розповіли в Офісі Генерального прокурора.
З'ясуванням фактів сексуального насильства на звільненій Херсонщині займається спеціальна мобільна група, яка вже двічі відвідала регіон – у жовтні та грудні. У складі групи прокурори, поліціянти, психологи та експерти Global Rights Compliance.
Серед найбільш поширених фактів такого насильства – примусове оголення, зґвалтування та катування електрострумом геніталій.
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