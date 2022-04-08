У Херсонській області розбито ворожий артилерійський підрозділ

Про успішну ліквідацію артилерійського підрозділу російських окупантів у Херсонській області повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Тепер орки вже не зможуть обстрілювати наші міста та села.
Підрозділ готувався до обстрілу мирних населених пунктів. Генштаб повідомляє, що не всю техніку ворога вдалося знищити, оскільки російські артилеристи одразу кинулися тікати.
Нагадаємо, радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що окупанти готують Херсон до здачі, але це не означає, що місто буде звільнено завтра.
Раніше повідомлялося, що у Херсоні пройшов антиросійський мітинг.
Підрозділ готувався до обстрілу мирних населених пунктів. Генштаб повідомляє, що не всю техніку ворога вдалося знищити, оскільки російські артилеристи одразу кинулися тікати.
Нагадаємо, радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що окупанти готують Херсон до здачі, але це не означає, що місто буде звільнено завтра.
Раніше повідомлялося, що у Херсоні пройшов антиросійський мітинг.
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