У Херсонській області пройшли танкові навчання ЗСУ

16:35 16 червня Київ, Україна

Збройні сили України, згідно з планом бойової підготовки, провели танкові навчання на Херсонщині. Практичні заняття - один з головних етапів підготовки воїнів-танкістів.

Про це в Facebook повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ.

Як повідомив командувач генерал-лейтенант Сергій Наєв, заходи проходять згідно з планом бойової підготовки. Воїни-танкісти відточують навички зі швидкісного водіння бойових машин та подолання різних перешкод.



Повідомляється, що танкові екіпажі здійснюють пересування в колонах і розгортання в бойові порядки, відпрацьовуючи постановку димової завіси, вихід на вогневий рубіж, а також перехід в контратаку.