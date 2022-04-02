У Херсоні за кілька годин спорудили пінопластову церкву

Представники Православної церкви України (ПЦУ) стали ініціаторами спорудження в одному зі спальних районів Херсона церкви з пінопласту. Тільки на перший погляд вона здається тендітною і ненадійною, з часом її можна буде зміцнити цементною кладкою.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської єпархії ПЦУ.
Будівля була побудована за кілька годин. У будівництві брали участь і перехожі.
«Якщо в майбутньому технологія себе виправдає, там де цього вимагатимуть обставини на місцях, як варіант, можна буде будувати такі полегшені і дешевші храмові споруди», - йдеться в повідомленні.
Церкву зводять виключно коштами небайдужих громадян.
«Якщо в майбутньому технологія себе виправдає, там де цього вимагатимуть обставини на місцях, як варіант, можна буде будувати такі полегшені і дешевші храмові споруди», - йдеться в повідомленні.
Церкву зводять виключно коштами небайдужих громадян.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі