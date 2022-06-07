У Херсоні лікарі масово відмовляються співпрацювати з окупантами – КримSOS

15:07 07 червня Київ, Україна

Херсоні почали звільнятися лікарі через те, що їх змушують співпрацювати з російськими військовими та самопроголошеною "владою".

Щоб уникнути тиску з боку військових росії, лікарі оформляють відпустки або заяви на звільнення.



Про це повідомив голова правління КримSOS Денис Савченко.





Також стало відомо, що місцеві лікарні можуть перетворити на шпиталі для військових – щоб лікувати російських солдатів.

“У Херсоні окупанти намагаються перетворити одну з лікарень на військовий шпиталь для російських солдатів. Однак можливий варіант та вивезення обладнання. Представники окупаційної влади фотографують обладнання у медичних закладах", – розповідає він.

Зазначається, що невідомо, яка ситуація із ліками безпосередньо у медичних закладах.



Як відомо, у Херсоні та області не працюють 90% аптек. Ліки туди везуть із тимчасово окупованого росією Криму та продають із багажників авто на місцевих ринках. Вони не сертифіковані та можуть бути підробкою.



Також вагітні жінки не можуть придбати аптечні товари у пологовому будинку. За даними "КримSOS", зараз майже неможливо знайти потрібні препарати та інші предмети, які зазвичай були у вільному доступі та необхідні для пологів та одразу після них.



Крім того, є інформація про суттєві проблеми з дитячими ліками. Найгостріша ситуація з жарознижувальними.



Тому в херсонських аптеках залишилися дуже дорогі вузькоспеціалізовані препарати, вітаміни, лікарські трави та чаї, зубні пасти та деякі косметичні вироби. А ціни загалом зросли у 3-5 разів на більшість препаратів.