У Херсоні зник журналіст: раніше він повідомляв, що його розшукують окупанти

09:26 01 квітня Київ, Україна





Про це повідомляється на сторінці Національної спілки журналістів. У телеграм-каналі херсонського журналіста Костянтина Риженка з'явилося повідомлення, яке сигналізує, що журналіст втратив доступ до зв'язку.Про це повідомляється на сторінці Національної спілки журналістів.

«Привіт, якщо ви читаєте цей текст, то щось трапилося. Це відкладене повідомлення, дату публікації якого постійно переношу на день-два. Якщо воно опублікувалося, це означає, що я не зміг учора відстрочити дату. Сигнал, звісно, неприємний, але не варто одразу панікувати”, - написав Риженко у телеграм-каналі 31 березня.

Він підкреслив, що причини його зникнення із соцмереж можуть бути технічними або його могли затримати силовики рф. Раніше журналіст повідомляв, що його розшукують окупанти у Херсоні, тому він мусить постійно ховатися.

У НСЖУ з посиланням на джерело, близьке до Риженка, розповіли, що, за інформацією дружини журналіста Олександри, на адреси рідних Костянтина у Херсоні одночасно прийшли російські військові. Брати журналіста їх затримали.



Декілька днів тому Риженко розповів Медузі, що його розшукують російські військові.