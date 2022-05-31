У Херсоні та області зник мобільний зв'язок та частково інтернет

08:14 31 травня Київ, Україна





Про це повідомив голова Херсонської військово-цивільної адміністрації Геннадій Лагута. Херсонській області зник зв'язок. Не працюють українські мобільні оператори та частково домашній інтернет. Зв'язок відключили російські військові.Про це повідомив голова Херсонської військово-цивільної адміністрації Геннадій Лагута.

Орки відключили! Працює тільки провайдер Скайнет через Крим!”, – зазначив голова ОВА.

Його радник Сергій Хлань розповів, що це не перша спроба окупаційної влади блокувати український зв'язок та інтернет.

“Зв'язок зникає вже третю добу. Окупанти постійно маніпулюють, постійно звинувачують Збройні сили України і в тому, що зникає зв'язок, і в тому, що відбуваються обстріли. Але це все відбувається не так. І якщо говорити про зникнення зв'язку, потрібно дивитися, що одночасно з цим окупант запроваджує російського оператора з кодом+7 та починає роздавати мобільні картки”, – розповів Хлань.

У той самий час представник окупантів Кирило Стремоусов у проблемах зі зв'язком в області звинуватив ЗСУ і повідомив, що звернувся до росії з проханням використати можливості російських телекомунікацій для відновлення зв'язку в області.



Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань називав ці заяви брехливою пропагандою.