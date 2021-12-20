У Харківській області школи переведені на дистанційне навчання

09:44 18 березень Київ, Україна

Як стало відомо, сьогодні Комісія з питань техногенно-епідеміологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) в Харківській області прийняла рішення про перехід всіх шкіл області на дистанційну форму навчання.

Відсьогодні керівникам закладів загальної середньої освіти рекомендували забезпечити дистанційне навчання для всіх школярів, крім учнів 1-4 класів. Також рекомендували перейти на дистанційку технікумам та університетам.

Обмеження посилили через погіршення епідеміологічної ситуації в області.

Напередодні в Харківській області підтвердили 732 нових випадки коронавірусу. Регіон займає третє місце в Україні за кількістю підтверджених заражень - 92 242.

Нагадаємо, що раніше МОЗ розширив помаранчеву зону карантину. У червоній зоні, як і раніше залишаються чотири області, а в помаранчевій вже знаходяться 16 областей і столиця.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав регіони посилювати карантин. Прем'єр-міністр не виключає, що загальнонаціональний локдаун вводити не доведеться, але для цього потрібно зараз обмежити соціальні контакти.