У Харкові висадили оливу - ровесницю міста

Про це повідомляє пресслужба екопарка, посилаючись на його засновника, народного депутата України Олександра Фельдмана.

"Я давно мріяв привезти до Харкова дерево, яке було б ровесником міста. Цього року йому, як і нашому місту, виповниться 367 років. Наша олива, на думку експертів, 1654 року народження. Але її не варто вважати старенькою. Оливкові дерева можуть жити до 2 тисяч років", - зазначив Фельдман.







За його словами, одне з найстаріших оливкових дерев в світі зростає на острові Крит. Дереву близько 4 тисяч років, і воно досі плодоносить. А в знаменитому Гефсиманському саду в Єрусалимі ростуть вісім древніх олив, яких багато християн вважають ровесниками Ісуса Христа.