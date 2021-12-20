У Харкові висадили оливу - ровесницю міста

У Харкові з'явилася зелена «довгожителька». У Фельдман Екопарку висадили дерево оливи, привезене з Італії, вік якого 367 років.
Про це повідомляє пресслужба екопарка, посилаючись на його засновника, народного депутата України Олександра Фельдмана.
За його словами, одне з найстаріших оливкових дерев в світі зростає на острові Крит. Дереву близько 4 тисяч років, і воно досі плодоносить. А в знаменитому Гефсиманському саду в Єрусалимі ростуть вісім древніх олив, яких багато християн вважають ровесниками Ісуса Христа.
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