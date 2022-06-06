У Харкові випускники станцювали вальс на тлі зруйнованої школи

14:25 06 червня Київ, Україна

У Харкові випускники школи №134 під час святкування випускного станцювали вальс на руїнах своєї школи.





Наприкінці лютого до будівлі закладу увірвалися російські спецпризначенці, і щоб знешкодити їх, там стався бій. У школі вцілів лише майданчик для гри в баскетбол.

Відзначити випускний прийшла третина учнів класу, адже решта школярів перебуває поза Харковом.

“Для мене це жах, особливо коли бачив, як школу знищували. Я спостерігав це весь день. Мій будинок за 500 метрів від школи. Я почув, що почали стріляти і з батьком пішов на другий поверх свого будинку. Я відчув страх, уламок пролетів над моїм будинком і влучив у будинок сусідів. Те, що окупанти пали тут – для мене радісна новина. А сьогодні випускний, і я радий, я випускаюся зі школи”, – розповів випускник Гліб Опашнян.

З початку повномасштабного російського вторгнення, за даними Офісу Генерального прокурора, в Україні внаслідок обстрілу пошкоджено вже 1938 навчальних закладів, а 182 з них зруйновано повністю. Десятки тисяч українських учнів стали переселенцями.



За даними міської влади Харкова, у місті кількість зруйнованих будівель наближається до двох тисяч, з яких 1671 – це житлові будинки. До пів тисячі харківських будинків не підлягають реконструкції.