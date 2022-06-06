У Харкові випускники станцювали вальс на тлі зруйнованої школи

У Харкові випускники школи №134 під час святкування випускного станцювали вальс на руїнах своєї школи.
Наприкінці лютого до будівлі закладу увірвалися російські спецпризначенці, і щоб знешкодити їх, там стався бій. У школі вцілів лише майданчик для гри в баскетбол.
Відзначити випускний прийшла третина учнів класу, адже решта школярів перебуває поза Харковом.
З початку повномасштабного російського вторгнення, за даними Офісу Генерального прокурора, в Україні внаслідок обстрілу пошкоджено вже 1938 навчальних закладів, а 182 з них зруйновано повністю. Десятки тисяч українських учнів стали переселенцями.
За даними міської влади Харкова, у місті кількість зруйнованих будівель наближається до двох тисяч, з яких 1671 – це житлові будинки. До пів тисячі харківських будинків не підлягають реконструкції.
За даними міської влади Харкова, у місті кількість зруйнованих будівель наближається до двох тисяч, з яких 1671 – це житлові будинки. До пів тисячі харківських будинків не підлягають реконструкції.
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