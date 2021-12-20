У Харкові вводять більш жорсткі карантинні заходи

З 10 квітня в Харкові вводять нові карантинні обмеження для закладів громадського харчування, магазинів та ринків, при цьому вони не торкнуться роботи громадського транспорту.
Про це заявив в.о. мера міста Ігор Терехов 7 квітня.
За його словами, з 10 квітня в Харкові будуть діяти такі додаткові обмеження:
- робота кафе, барів і ресторанів до 20:00;
- робота непродовольчих магазинів до 20:00;
- на продовольчих ринках буде посилений контроль.
З наступного тижня 5-11 класи харківських шкіл переходять на дистанційне навчання, учні 1-4 класів навчатимуться без змін. При цьому дитсадки також продовжать приймати дітей.
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