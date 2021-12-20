У Харкові вводять більш жорсткі карантинні заходи

17:53 07 квітень Київ, Україна

З 10 квітня в Харкові вводять нові карантинні обмеження для закладів громадського харчування, магазинів та ринків, при цьому вони не торкнуться роботи громадського транспорту.

Про це заявив в.о. мера міста Ігор Терехов 7 квітня.

"Починаючи з суботи, ми введемо жорсткіші заходи. Що стосується громадського транспорту, метро працюватиме, як і працювало. Громадський транспорт працюватиме, як і працював, оскільки це дійсно потрібно для перевезення людей", - сказав Терехов.

За його словами, з 10 квітня в Харкові будуть діяти такі додаткові обмеження:

робота кафе, барів і ресторанів до 20:00;

робота непродовольчих магазинів до 20:00;

на продовольчих ринках буде посилений контроль.

З наступного тижня 5-11 класи харківських шкіл переходять на дистанційне навчання, учні 1-4 класів навчатимуться без змін. При цьому дитсадки також продовжать приймати дітей.