У Харкові вводять більш жорсткі карантинні заходи

17:53 07 квітень Київ, Україна

З 10 квітня в Харкові вводять нові карантинні обмеження для закладів громадського харчування, магазинів та ринків, при цьому вони не торкнуться роботи громадського транспорту.
 
Про це заявив в.о. мера міста Ігор Терехов 7 квітня.
"Починаючи з суботи, ми введемо жорсткіші заходи. Що стосується громадського транспорту, метро працюватиме, як і працювало. Громадський транспорт працюватиме, як і працював, оскільки це дійсно потрібно для перевезення людей", - сказав Терехов.
За його словами, з 10 квітня в Харкові будуть діяти такі додаткові обмеження:
  • робота кафе, барів і ресторанів до 20:00;
  • робота непродовольчих магазинів до 20:00;
  • на продовольчих ринках буде посилений контроль.
З наступного тижня 5-11 класи харківських шкіл переходять на дистанційне навчання, учні 1-4 класів навчатимуться без змін. При цьому дитсадки також продовжать приймати дітей.