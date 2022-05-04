У Харкові вже не залишилося жодного вцілілого трамвая через постійні обстріли окупантів.
Місцева влада також стверджує, що метрополітен не запрацює ще тривалий час.
Про це інформує пресслужба Харківської міськради у середу, 4 травня.
Сьогодні на вулиці Весніна розпочався демонтаж трамвайної лінії. Місцева влада підтвердила, що у цьому районі трамваїв уже не буде, як і у багатьох інших місцях.
Про це інформує пресслужба Харківської міськради у середу, 4 травня.
Сьогодні на вулиці Весніна розпочався демонтаж трамвайної лінії. Місцева влада підтвердила, що у цьому районі трамваїв уже не буде, як і у багатьох інших місцях.
Проте у міськраді запевнили, що реконструкцію було заплановано давно. Крім того, після закінчення війни мешканців Салтівки простіше возити до центру автобусами, бо метро не запрацює ще тривалий час.
Раніше ми писали про те, що у Харкові через обстріл загорілася фабрика, є жертва.
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