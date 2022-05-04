18:07 04 травня Київ, Україна

У Харкові вже не залишилося жодного вцілілого трамвая через постійні обстріли окупантів.





Про це інформує пресслужба Харківської міськради у середу, 4 травня.



Сьогодні на вулиці Весніна розпочався Місцева влада також стверджує, що метрополітен не запрацює ще тривалий час.Про це інформує пресслужба Харківської міськради у середу, 4 травня.Сьогодні на вулиці Весніна розпочався демонтаж трамвайної лінії. Місцева влада підтвердила, що у цьому районі трамваїв уже не буде, як і у багатьох інших місцях.

«Трамваїв у Харкові більше немає. Знищено підстанції, які забезпечували їхню роботу. Зруйновано депо», - йдеться у повідомленні.



Проте у міськраді запевнили, що реконструкцію було заплановано давно. Крім того, після закінчення війни мешканців Салтівки простіше возити до центру автобусами, бо метро не запрацює ще тривалий час.

«Реконструкція спуску Весніна з розширенням проїжджої частини була запланована давно, і початок робіт стояв у планах на березень цього року. Але тут прийшов брудний російський солдат, і термін трохи зрушив. Проте війна не є підставою відмовлятися від планів покращення транспортної інфраструктури Харкова», - додали у міськраді.

Раніше ми писали про те, що у Харкові через обстріл загорілася фабрика, є жертва.