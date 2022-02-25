У Харкові встановили вуличні артпіаніно

В рамках фестивалю Kharkiv Music Fest на десяти локаціях Харкова встановили артпіаніно, на яких можуть грати всі охочі.
Про це розповіла виконавча директорка фестивалю KharkivMusicFest Марія Горбонос.
На вулицях міста організатори розмістили 10 інструментів. При виборі локації враховувалася його туристична привабливість, щоденний трафік і віддаленість від житлових будинків. Піаніно розмістили:
- біля Палацу одруження (вулиця Сумська, 61);
- в ТРЦ "Французький бульвар" (вулиця Академіка Павлова, 44Б)
- біля пам'ятника Шевченку (вулиця Сумська, 37);
- біля станції метро "Історичний музей";
- біля станції метро "Університет";
- біля станції метро "Архітектора Бекетова"
- в сквері на площі Свободи;
- в сквері "Стрілка" на Лопанській набережній;
- в Саржиному Яру;
- біля театру юного глядача (Полтавський шлях, 18).
Всі інструменти розписані за спеціально розробленими ескізами учнів харківських художніх шкіл і художніх об'єднань. Піаніно налаштовані і зберегли свою музичну функцію, до них навідується майстер.
Організатори нагадали, що зробити з піаніно унікальний артоб'єкт і розмістити його в людному місці свого часу вирішив британський художник Люк Джеррам. В рамках його проєкту «Play me, I'm yours" ("Грай, я - твій") майже 2 тисячі піаніно були встановлені в 60 містах по всьому світу.
Харківський проєкт Art Piano існує з 2018 року, як і фестиваль Kharkiv Music Fest.
Інструменти встановлені на вуличних локаціях до липня. Після цього їх оглянуть, налаштують і передадуть в культурно-освітні та соціальні заклади.
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