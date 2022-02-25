У Харкові встановили вуличні артпіаніно

06:59 28 травень Київ, Україна

В рамках фестивалю Kharkiv Music Fest на десяти локаціях Харкова встановили артпіаніно, на яких можуть грати всі охочі.

Про це розповіла виконавча директорка фестивалю KharkivMusicFest Марія Горбонос.

«Спочатку мета проєкту була простою і короткою - зробити класичну музику і візуальне мистецтво доступним. Однак минулий рік, а саме велика кількість випадків вандалізму щодо інструментів, показав, що багатьом не вистачає розуміння, що наше місто - це наш будинок. Ми ж хочемо, щоб він був чистий і красивий, щоб наші гості захоплювалися його красою, а ми відчували гордість. Тому ми вирішили продовжити прикрашати місто такими артоб'єктами і проводити біля деяких з них невеликі музично-розважальні івенти», - розповіла Горбонос.

На вулицях міста організатори розмістили 10 інструментів. При виборі локації враховувалася його туристична привабливість, щоденний трафік і віддаленість від житлових будинків. Піаніно розмістили:

біля Палацу одруження (вулиця Сумська, 61);

в ТРЦ "Французький бульвар" (вулиця Академіка Павлова, 44Б)

біля пам'ятника Шевченку (вулиця Сумська, 37);

біля станції метро "Історичний музей";

біля станції метро "Університет";

біля станції метро "Архітектора Бекетова"

в сквері на площі Свободи;

в сквері "Стрілка" на Лопанській набережній;

в Саржиному Яру;

біля театру юного глядача (Полтавський шлях, 18).

Всі інструменти розписані за спеціально розробленими ескізами учнів харківських художніх шкіл і художніх об'єднань. Піаніно налаштовані і зберегли свою музичну функцію, до них навідується майстер.

«Музика об'єднує, говорить зрозумілою для всіх мовою прекрасного. Вірю, що такі музичні експромти певною мірою роблять людей краще, і дуже рада, що знаходимо відгук у харків'ян і гостей міста», - сказала Горбонос.

Організатори нагадали, що зробити з піаніно унікальний артоб'єкт і розмістити його в людному місці свого часу вирішив британський художник Люк Джеррам. В рамках його проєкту «Play me, I'm yours" ("Грай, я - твій") майже 2 тисячі піаніно були встановлені в 60 містах по всьому світу.

Харківський проєкт Art Piano існує з 2018 року, як і фестиваль Kharkiv Music Fest.



Інструменти встановлені на вуличних локаціях до липня. Після цього їх оглянуть, налаштують і передадуть в культурно-освітні та соціальні заклади.