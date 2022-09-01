У Харкові встановили першу зупинку-укриття. Як вона виглядає

17:59 19 серпня Київ, Україна

У Харкові встановили перше укриття на зупинці громадського транспорту. В укритті облаштували 12 сидячих місць та екран з камерами відеоспостереження.

Для гасіння пожеж на зупинці встановили контейнер, який містить 100 кілограмів піску.

На стінах зупинки також створюють мурал, який міститиме архітектурні пам'ятки Харкова, розповів автор ідеї та художник Ярослав Єфремов.

"Ми робимо унікальний мурал на зупинці бомбосховища. Це перший екземпляр у рамках проєкту безпечних зупинок для мешканців Харкова та інших міст України. Вибрали концепцію з пам'ятниками та елементами архітектури Харкова, щоб наголосити на цінностях самого міста", — каже художник.

Міський голова Харкова Ігор Терехов раніше повідомляв, що безпечні зупинки планується встановити у 25 місцях Харкова. Вони будуть розташовані поряд із павільйонами зупинок. У разі загрози артилерійського обстрілу туди можна буде втекти і перечекати повітряну тривогу.