У Харкові створили новий підрозділ ССО «Азов»‎

10:45 30 травня Київ, Україна

У Харкові створено ще один бойовий підрозділ Сил Спеціальних Операцій (ССО) "Азов" , його бійці захищатимуть Харківщину від окупантів. Командиром призначено Анатолія Сидоренка.

Про це стало відомо із повідомлення, яке опублікував представник руху "Кракен" Костянтин Немичов.

За його словами, 29 травня в обласному центрі було сформовано підрозділ ССО "Азов" Харків — цей бойовий підрозділ діятиме в Харківській області та звільнятиме українську землю від російських загарбників. Командувачем підрозділу призначили Анатолія Сидоренка.

А ось у ССО "Азов" пізніше заявили, що бійці цього підрозділу вже почали виконувати бойові завдання на Харківщині.

Нагадаємо, що Ізюмський район Харківської області є одним із найбільш гарячих напрямків, який російські окупанти використали для наступу в район зони Операції об'єднаних сил. На сьогодні їхній задум не увінчався успіхом, українські воїни стримують натиск загарбників та активно контратакують.