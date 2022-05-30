У Харкові створили новий підрозділ ССО «Азов»‎

У Харкові створено ще один бойовий підрозділ Сил Спеціальних Операцій (ССО) "Азов", його бійці захищатимуть Харківщину від окупантів. Командиром призначено Анатолія Сидоренка.
Про це стало відомо із повідомлення, яке опублікував представник руху "Кракен" Костянтин Немичов.
За його словами, 29 травня в обласному центрі було сформовано підрозділ ССО "Азов" Харків — цей бойовий підрозділ діятиме в Харківській області та звільнятиме українську землю від російських загарбників. Командувачем підрозділу призначили Анатолія Сидоренка.
А ось у ССО "Азов" пізніше заявили, що бійці цього підрозділу вже почали виконувати бойові завдання на Харківщині.
Нагадаємо, що Ізюмський район Харківської області є одним із найбільш гарячих напрямків, який російські окупанти використали для наступу в район зони Операції об'єднаних сил. На сьогодні їхній задум не увінчався успіхом, українські воїни стримують натиск загарбників та активно контратакують.
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