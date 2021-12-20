У Харкові зібрали кошти на ремонт центру для «дітей сонця»

16:53 22 березень Київ, Україна

У Харкові пройшов благодійний марафон , присвячений Міжнародному дню людей з синдромом Дауна.



Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

«В рамках марафону пройшов концерт, на якому виступили запрошені артисти і «сонячні діти». Також проведено аукціон. Всі охочі могли придбати картини українських художників або передати гроші Харківській благодійній організації, яка об'єднає батьків дітей із хромосомними особливостями і лікарів-генетиків», - йдеться в повідомленні.

За словами організаторки заходу, президентки Харківської благодійної організації батьків дітей з синдромом Дауна Ірини Шевченко, такий марафон проводиться вп'яте.

«Мета заходу цього року - підтримати сім’ї з «сонячними дітьми» та зібрати гроші на ремонт центру, де вони зможуть розвиватися і соціалізуватися. У минулому році міська влада виділила для центру приміщення в довгострокову оренду, але воно потребувало ремонту. Силами батьків там багато зробили, але зараз потрібна допомога фахівців і гроші на матеріали. Необхідно обладнати приміщення, відремонтувати фасад і встановити пандус, тому гроші, зібрані сьогодні, підуть виключно на створення нашого затишного будинку», - пояснила Шевченко.

За її словами, центр буде розташований по вулиці 23 Серпня (ред. - біля метро «Вулиця 23 Серпня»): «У ньому, зокрема, планується проводити різноманітні майстер-класи для дітей і навчальні зустрічі з батьками. У всіх перемогах «сонячних дітей» - великий вклад їхніх батьків. Це безумовна любов, яку ми даємо своїм дітям, і вона допомагає їм розвиватися».

За 12 років роботи благодійна організація об'єднала понад 200 сімей. Її представники співпрацюють з Департаментом соціальної політики та беруть участь в міському конкурсі соціальних ініціатив, завдяки чому раніше був реалізований проєкт з навчання дітей навичкам професії кулінара, а в цьому році їх навчать малювання в художній студії.

Міжнародний день людей з синдромом Дауна почали відзначати у 2006 році за пропозицією грецького генетика Стіліаноса Антонаракіса з Женевського університету. Двадцять перший день третього місяця був обраний невипадково, оскільки синдром Дауна пов'язаний із трьома копіями (а не двома) 21-ої хромосоми.



За статистикою ООН, кожна 1000-на дитина на планеті народжується з синдромом Дауна. Таких людей часто називають сонячними, бо вони велелюбні, відкриті, усміхнені і чуйні.



Також в цей день проходить міжнародний флешмоб "Lots of Socks". Щоб привернути увагу до цієї дати, люди надягають різні шкарпетки. Сенс в тому, щоб відчути, що значить жити під пильним поглядом навколишніх.