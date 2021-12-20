У Харкові зібрали кошти на ремонт центру для «дітей сонця»

У Харкові пройшов благодійний марафон, присвячений Міжнародному дню людей з синдромом Дауна.
Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.
За словами організаторки заходу, президентки Харківської благодійної організації батьків дітей з синдромом Дауна Ірини Шевченко, такий марафон проводиться вп'яте.
За її словами, центр буде розташований по вулиці 23 Серпня (ред. - біля метро «Вулиця 23 Серпня»): «У ньому, зокрема, планується проводити різноманітні майстер-класи для дітей і навчальні зустрічі з батьками. У всіх перемогах «сонячних дітей» - великий вклад їхніх батьків. Це безумовна любов, яку ми даємо своїм дітям, і вона допомагає їм розвиватися».
За 12 років роботи благодійна організація об'єднала понад 200 сімей. Її представники співпрацюють з Департаментом соціальної політики та беруть участь в міському конкурсі соціальних ініціатив, завдяки чому раніше був реалізований проєкт з навчання дітей навичкам професії кулінара, а в цьому році їх навчать малювання в художній студії.
Міжнародний день людей з синдромом Дауна почали відзначати у 2006 році за пропозицією грецького генетика Стіліаноса Антонаракіса з Женевського університету. Двадцять перший день третього місяця був обраний невипадково, оскільки синдром Дауна пов'язаний із трьома копіями (а не двома) 21-ої хромосоми.
За статистикою ООН, кожна 1000-на дитина на планеті народжується з синдромом Дауна. Таких людей часто називають сонячними, бо вони велелюбні, відкриті, усміхнені і чуйні.
Також в цей день проходить міжнародний флешмоб "Lots of Socks". Щоб привернути увагу до цієї дати, люди надягають різні шкарпетки. Сенс в тому, щоб відчути, що значить жити під пильним поглядом навколишніх.
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