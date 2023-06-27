У Харкові зняли з посади чиновника за поганий стан укриттів

У Харкові відбулися кадрові зміни у міській раді через негативну ситуацію зі станом укриттів. Відповідального чиновника було звільнено, а іншому винесли попередження.
Про це інформувала пресслужба мерії за підсумками селекторної наради щодо готовності захисних споруд.
Голова Харкова Ігор Терехов поділився інформацією про доступ до укриттів у місті, а також про те, що начальник управління цивільного захисту департаменту взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Олександр Пушкарьов був звільнений з посади через незадовільний стан сховищ.
Також директору департаменту, Валентину Топчію, було видано догану, як міру дисциплінарного впливу.
Мер зазначив, що такі дії допоможуть відновити порядок та стабільність. З трьох типів укриттів у Харкові найбільш критичне становище у протирадіаційних спорудах.
Однак укриття подвійного призначення та найпростіші укриття майже повністю забезпечені всім необхідним, додав він, процитувавши офіційну заяву міськради.
Про це інформувала пресслужба мерії за підсумками селекторної наради щодо готовності захисних споруд.
Голова Харкова Ігор Терехов поділився інформацією про доступ до укриттів у місті, а також про те, що начальник управління цивільного захисту департаменту взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Олександр Пушкарьов був звільнений з посади через незадовільний стан сховищ.
Також директору департаменту, Валентину Топчію, було видано догану, як міру дисциплінарного впливу.
Мер зазначив, що такі дії допоможуть відновити порядок та стабільність. З трьох типів укриттів у Харкові найбільш критичне становище у протирадіаційних спорудах.
Однак укриття подвійного призначення та найпростіші укриття майже повністю забезпечені всім необхідним, додав він, процитувавши офіційну заяву міськради.
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