У Харкові зняли з посади чиновника за поганий стан укриттів

18:13 27 червня Київ, Україна

У Харкові відбулися кадрові зміни у міській раді через негативну ситуацію зі станом укриттів. Відповідального чиновника було звільнено, а іншому винесли попередження.



Про це інформувала пресслужба мерії за підсумками селекторної наради щодо готовності захисних споруд.



Голова Харкова Ігор Терехов поділився інформацією про доступ до укриттів у місті, а також про те, що начальник управління цивільного захисту департаменту взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Олександр Пушкарьов був звільнений з посади через незадовільний стан сховищ.



Також директору департаменту, Валентину Топчію, було видано догану, як міру дисциплінарного впливу.



Мер зазначив, що такі дії допоможуть відновити порядок та стабільність. З трьох типів укриттів у Харкові найбільш критичне становище у протирадіаційних спорудах.



Однак укриття подвійного призначення та найпростіші укриття майже повністю забезпечені всім необхідним, додав він, процитувавши офіційну заяву міськради.