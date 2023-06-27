У Харкові зняли з посади чиновника за поганий стан укриттів

18:13 27 червня Київ, Україна

У Харкові відбулися кадрові зміни у міській раді через негативну ситуацію зі станом укриттів. Відповідального чиновника було звільнено, а іншому винесли попередження.

Про це інформувала пресслужба мерії за підсумками селекторної наради щодо готовності захисних споруд.

Голова Харкова Ігор Терехов поділився інформацією про доступ до укриттів у місті, а також про те, що начальник управління цивільного захисту департаменту взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Олександр Пушкарьов був звільнений з посади через незадовільний стан сховищ.

Також директору департаменту, Валентину Топчію, було видано догану, як міру дисциплінарного впливу.

Мер зазначив, що такі дії допоможуть відновити порядок та стабільність. З трьох типів укриттів у Харкові найбільш критичне становище у протирадіаційних спорудах.

Однак укриття подвійного призначення та найпростіші укриття майже повністю забезпечені всім необхідним, додав він, процитувавши офіційну заяву міськради.